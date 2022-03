Würzburg vor 58 Minuten

Kripo ermittelt

"Z"-Symbol an Kirche in Würzburg geschmiert - russische Armee verwendet Symbol im Ukraine-Krieg

In Würzburg wurden mehrere "Z"-Symbole an die Mauer der Gethsemanekirche im Stadtteil Heuchelhof geschrieben. Die russische Armee verwendet dieses Symbol im Ukraine-Krieg, daher steht die Verwendung des Symbols in Bayern unter Strafe.