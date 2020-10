Unterfränkin im Australien-Urlaub ermordet - Polizei sucht Hinweise: Simone Strobel aus dem Kreis Würzburg wurde im Februar 2005 während einem Urlaub in Australien tot aufgefunden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (15.10.2020) mitteilte, hat die australische Polizei die Ermittlungen erneut aufgenommen und hofft auf Informationen aus der Bevölkerung.

Für 15 Jahre blieb das Tötungsdelikt an Simone Strobel ungeklärt. Die 25-jährige Lehrerin hatte mit ihrem damaligen Partner in Australien Urlaub gemacht. Mit zwei weiteren Freunden waren die beiden kurz vor Simones Tod auf einem Campingplatz in Lismore. Am 11. Februar 2005 wurde sie zuletzt gesehen - sechs Tage später fand man ihre Leiche.

25-Jährige aus dem Kreis Würzburg in Australien tot aufgefunden

Simone lag auf einem Sportplatz weniger als 100 Meter vom Campingplatz entfernt, versteckt unter Palmblättern. Die Polizei in Richmond gründete eine Task Force, um den Fall in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg sowie der Würzburger Staatsanwaltschaft aufzuklären. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht gefasst werden.

Der Leiter der zuständigen Polizeibehörde in Australien, Scott Tanner, ist sicher, dass es in Australien und Deutschland Menschen gibt, die wichtige Informationen zu Simones Tod vorenthalten: "Wir wissen, die Wahrheit ist da draußen, und wir wissen, dass es dort Menschen gibt, die sie zurückhalten."

Die Regierung von North South Wales hat nun eine Belohnung von einer Million australischer Dollar - umgerechnet etwa 600.000 Euro - für Informationen ausgeschrieben, die zu einer Verhaftung und Verurteilung der Verantwortlichen führen.

600.000 Euro Belohnung für entscheidende Informationen ausgeschrieben

"Seit 15 Jahren ist die Polizei fest entschlossen, die Wahrheit darüber aufzudecken, was mit Simone passiert ist. Sowohl die Gemeinde in Lismore, als auch ihre Angehörigen in Deutschland, verdienen Antworten", so der Minister für Polizei und Katastrophenschutz, David Elliott.

Auch die Bayerische Kriminalpolizei hat 2014 eine Belohnung von 10.000 Euro für entscheidende Hinweise ausgelobt. Wie der Mitteilung der australischen Polizei zu entnehmen ist, gilt diese auch heute noch.

Neben dem Kontakttelefon in Australien wurde außerdem ein deutschsprachiges Hinweistelefon bei der Kriminalpolizei Würzburg eingerichtet. Wer Informationen zu dem Mord an Simone Strobel hat, kann sich unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-7733744 melden.