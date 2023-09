Die Stadt Würzburg informiert über einen Wasserrohrbruch im Stadtgebiet.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (05. September 2023) in der "Rottendorfer Straße", vor der Hausnummer 11.

Zufahrt zum Stadtring betroffen

Wie Presssprecher Georg Wagenbrenner in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, ist die "Rottendorfer Straße" aufgrund der Reparaturmaßnahmen an dieser Stelle nur noch in Richtung "Stadtring Süd" befahrbar. Die Zufahrt vom Stadtring in die "Rottendorfer Strafe" (stadteinwärts) ist hingegen bis auf Weiteres gesperrt. Der betroffene Busverkehr wird laut Pressemitteilung über die "Silligmüllerbrücke" umgeleitet.

Laut Wagenbrenner wurde bereits mit den Reparaturmaßnahmen begonnen, die mindestens eine Woche in Anspruch nehmen werden.

Vorschaubild: © Carola68 / pixabay.com (Symbolbild)