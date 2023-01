In den frühen Morgenstunden des Sonntags (22. Januar 2023) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Würzburger Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, entwendete der Täter private Gegenstände und eine geringe Summe an Bargeld.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auf Zeugenhinweise.

Würzburger Innenstadt: Einbruch in Wohnhaus, während Bewohner schläft

Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Kapuzinerstraße am Sonntag, im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 9.00 Uhr, während der Wohnungsbesitzer schlief. Der Gesamtbeuteschaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Teile des Diebesguts wurden von dem Täter in der Huebergasse zurückgelassen.



Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, was mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter 0931 4571732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.