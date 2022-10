In Würzburg hat es am Samstagnachmittag (29. Oktober 2022) ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken gegenüber inFranken.de erklärt, habe sich der Vorfall in der Straße Am Schwarzenberg im Stadtteil Versbach ereignet.

"Es handelte sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der nach ersten Erkenntnissen auch Hammer und Messer eine Rolle gespielt haben", so der Sprecher. Demnach hätten Zeugen beobachtet, wie zwei Personen mit dem Auto angehalten und "unmittelbar aufeinander losgegangen" seien.

"Eine männliche Person befindet sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus", so die Polizei weiter. Auch ein Polizei-Hubschrauber sei im Einsatz, es handle sich aber nicht um eine Fahndung, so der Sprecher. Offenbar solle versucht werden, "sich von oben ebenfalls ein Bild zu verschaffen".

Hinweis: Es handelt sich um eine Erstmeldung. Der Artikel wird laufend aktualisiert.