Der vermisste 32-Jährige aus Theilheim, der seit Mitte Dezember 2022 verschwunden war, ist ins Ausland verzogen.

Dies ergaben die Ermittlungen der Würzburger Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20. Dezember 2022 wird hiermit widerrufen.

Vermisster taucht im Ausland wieder auf

Wie bereits berichtet, war der 32-Jähriger als vermisst gemeldet worden, nachdem er am 19. Dezember 2022 nicht auf der Arbeit erschienen war. Seine Spur verlor sich in der Schönleinstraße in Würzburg, wo sein Fahrzeug verlassen aufgefunden werden konnte.

Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, bat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führten nun ins europäische Ausland.

Der Vermisste ist dorthin verzogen und dem Sachstand nach wohlauf.

Vorschaubild: © Ingo Kramarek/Pixabay