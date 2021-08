In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. August 2021) ist es zu einer Auseinandersetzung in der Rosengasse in Würzburg gekommen.

Wie die Polizei berichtet, urinierte ein Unbekannter gegen eine Hauseingangstüre. Von dem Hausherren darauf angesprochen, schlug der Wildpinkler dem Mann mit der Faust gegen die Schläfe.

Der Angreifer konnte den Wildpinkler zwar beruhigen, anschließend ergriffen die beiden aber die Flucht durch die Sanderstraße in Richtung Sanderau. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und beschreibt den unbekannten Täter folgendermaßen:

20-25 Jahre alt

1,80m groß

westeuropäisch

kurze, helle Haare

Bekleidung: Helles T-Shirt, Bauchtasche, welche über der Schulter getragen wurde, Halskette.

Zeugen des Vorfalles sollen sich telefonisch unter der Nummer 0931/457-2230 an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wenden.

