Am Donnerstagmittag (10. Februar 2022) hat ein bislang Unbekannter in Würzburg an mehrere Personen eine E-Mail gesendet, die "Aktionen" gegen Corona-Testzentren ankündigte. Die Polizei habe alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um mögliche Gefahren abzuwehren, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Mehrere Nachrichten-Portale hatten von einer angeblichen Bombendrohung berichtet, wozu sich die Polizei allerdings bisher nicht äußerte.

Unbekannter droht in E-Mail mit "Aktionen" gegen Würzburger Testzentren

Um 12.41 Uhr erhielten mehrere Würzburger Adressaten eine E-Mail, in der ein Unbekannter mit Aktionen gegen die örtlichen Testzentren drohte. Die Empfänger alarmierten daraufhin sofort die Würzburger Polizei. Die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung des Absenders laufen laut dem Präsidium "weiterhin auf Hochtouren". Es besteht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Dem Verantwortlichen drohe daher eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe und die Übernahme der Einsatzkosten.

