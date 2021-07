Ein unbekannter Täter hat am Freitag gegen 11 Uhr in Würzburg im Bereich des Residenzplatzes einen Fahrgast mit einem Messer bedroht. Zuvor war der Unbekannte durch aggressives Verhalten aufgefallen. Als ein 30-Jähriger ihn ansprach, ging der Täter auf den Mann zu und bedrohte ihn. Das Ziel der Drohungen, der 30-jährige Mann, verließ den Bus an der Haltestelle Rennweg.

Beschreibung des Täters:

Ca. 180 cm groß und schlank

Ca. 35 Jahre alt

wellige Haarform, jedoch auf der rechten Seite abrasiert,

der Mann trug abgetragene Kleidung und hatte eine ungepflegte Erscheinung

sprach Englisch

Zur Tatzeit hätten sich noch vier weitere Fahrgäste im Bus befunden, die den Vorfall mitbekommen haben sollen. Diese hätten ebenfalls den Bus an der Haltstelle Rennweger Ring verlassen.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere die oben genannten Fahrgäste werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457-2230, bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

