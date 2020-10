Am späten Freitagabend (16. Oktober 2020) kam es am Hahnenhof zu einer Streitigkeit, in dessen Zusammenhang ein junges Pärchen körperlich angegangen wurde. Das teilt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.

Gegen 23.15 Uhr befanden sich eine 22-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Begleiter am Hahnenhof und unterhielten sich. Zwei junge Männer kamen auf das Pärchen zu und einer der beiden urinierte vor den Geschädigten auf den Boden, woraufhin es zu einem Streitgespräch kam.

Zwei Unbekannt stoßen Pärchen von Bank und schlagen auf 24-Jährigen ein

In diesem Zusammenhang stießen die beiden Täter die beiden Geschädigten, die auf einer Bank saßen, rückwärts auf den Boden. Hierbei verletzte sich die junge Frau leicht. Im Anschluss schlugen die Aggressoren auf den 24-Jährigen ein.

Nachdem ein unbekannter Zeuge einschritt, rannten die Täter in Richtung Oberer Markt davon. Bei dem Übergriff erlitt der junge Mann eine blutende Wunde am Kopf. Eine anschließende Fahndung nach den Schlägern im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze Haare, bekleidet mit Jeans, weißem T-Shirt und dunkler Jacke

Männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, extrem kurz rasierte Haare, bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke mit blauen Ärmel

Die Polizei sucht nach Zeugen

Wer Hinweise zu der Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden. Insbesondere bitte die Polizei, dass sich der unbekannte Zeuge, der vorbildlich einschritt, meldet