Corona-Party in Würzburg aufgelöst: Am Sonntag (15. November 2020) wurde um 2 Uhr eine "überlaute" Feier in der Innenstadt mitgeteilt, berichtet die Polizei.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen in die Korngasse aus. In der Wohnung fanden die Beamten dann 39 Personen vor. Gegen sie wurde "eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Infektionsschutzverordnung erstattet", erklärt die Polizei.

Am Freitagabend (13. November 2020) beendete die Polizei eine WG-Party in Würzburg. Hier feierten sieben Personen aus sechs Haushalten.