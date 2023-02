Als ein kanadisches Ehepaar am Mittwochmorgen (22. Februar 2023) mit dem ICE von Frankfurt am Main in Richtung Wien unterwegs war, bemerkte der Ehemann beim Zughalt in Würzburg zwei ihm verdächtig vorkommende Personen. Besorgt bat er seine Frau, nach dem Gepäck zu sehen. Die stellte dann fest: Der Reisekoffer war weg.

Umgehend informierte das Paar den Zugbegleiter, der die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis setzte. Dank eines GPS-Trackers, den das Paar zuvor an dem Koffer angebracht hatte, konnten die Polizeibeamten das gestohlene Reisegepäck zeitnah in Geldersheim orten.

Nach Koffer-Diebstahl im Zug: Bundespolizei macht Fund

Mehrere Polizeistreifen von Bundes- und Landespolizei konnten anhand von Überwachungsaufzeichnungen zwei Tatverdächtige entdecken. Bei diesen wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt: Der Koffer mitsamt GPS-Tracker sowie Gegenstände aus einem weiteren Diebstahl konnten dabei gefunden werden, wie die Bundespolizeiinspektion Würzburg berichtet.

Nun sind die beiden Männer bis zur richterlichen Vorführung festgenommen. Außerdem erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden. Sie sind aktuell in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht.

Vorschaubild: © ponsulak/colourbox