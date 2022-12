Seit Montag (19. Dezember 2022) wird ein 32-jähriger Mann aus Theilheim vermisst. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag (20. Dezember 2022) berichtet, erschien der 32-jährige Tomas K. am Montag nicht auf der Arbeit. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Die Beamten fahnden mit Hochdruck nach dem Mann. Das Fahrzeug des Vermissten konnte inzwischen in der Schönleinstraße in Würzburg aufgefunden werden.

Tomas K. wird vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Dort verliert sich seine Spur. Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte.



Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

190 cm groß und schlank

Kurze hellbraune Haare

Drei-Tage-Bart

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.