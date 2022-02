Eine junge Frau ist in der Würzburger Innenstadt von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die wichtige Hinweise liefern können oder ebenfalls von ihm belästigt wurden.

Am Sonntagmorgen (6. Februar 2022) gegen 2.40 Uhr wurde die 23-jährige Studentin von einem ihr Unbekannten an der Straßenbahnhaltestelle Juliuspromenade belästigt: Als sie auf den Nachtbus wartete, setzte sich der 30-Jährige neben sie und fasste sie unsittlich an, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilt. Anschließend öffnete der Mann den Reißverschluss seiner Hose und zeigte der Frau sein Glied.

Junge Frau in Würzburg belästigt: Busfahrer alarmiert Polizei

Die 23-Jährige konnte in einen Bus flüchten. Der Mann versuchte daraufhin, ebenfalls in den Bus einzusteigen. Dies verhinderte jedoch der Busfahrer, der zudem die Polizei rief.

Kurze Zeit später wurde der Verdächtige in der Nähe des Tatorts von Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Photographee.eu/Adobe Stock