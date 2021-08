Würzburg aktualisiert vor 18 Minuten

Polizeieinsatz

Streit zwischen zwei Männern eskaliert: Großer Polizeieinsatz in Würzburger Innenstadt

In der Würzburger Innenstadt musste am Donnerstag die Polizei ausrücken. Zwei Männer waren dort in einen Streit geraten - einer von ihnen zog plötzlich ein Messer.