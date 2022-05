Am Dienstag (24. Mai) geriet um 21.52 Uhr eine Küche in Würzburg in Vollbrand. Das Polizeipräsidium Unterfranken sprach in einem Pressealarm von "starker Rauchentwicklung".

Weitere Informationen zur Brandursache sind noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Gorodenkoff (Symbolbild)