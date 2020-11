Am Freitagabend (14. November 2020) kam es im Würzburger Stadtteil Heidingen zu einem Verstoß gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Dort fand in einem Anwesen am Nikolausspital eine WG-Party statt.

Wie die Polizei berichtet, ging bei ihnen der Hinweis ein, dass dort eine Feier mit mehreren Personen stattfindet. Die Beamten überprüften das und stellten vor Ort gegen 22.25 Uhr eine WG-Party fest.

Sieben Personen aus sechs Haushalten - WG-Party wird aufgelöst

In der Wohnung trafen die Beamten sieben Personen aus sechs verschiedenen Haushalten an. Da sich aktuell nur zwei Haushalte treffen dürfen, löste die Polizei die Feier auf und schickte die Besucher nach Hause.

Die Polizei erstattete gegen alle Beteiligten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Auch interessant: In Feuchtwangen gab es ebenfalls einen Verstoß gegen die Verordnung: Vier Menschen aus unterschiedlichen Haushalten saßen ohne Maske gemeinsam in einem Auto.