Würzburg/München vor 11 Minuten

Corona-Pandemie

13-Jähriger aus Unterfranken klagt gegen Quarantänepflicht - und bekommt recht

Quarantäne als rechtswidriger Freiheitsentzug? So empfanden zumindest ein 13-Jähriger und seine Eltern, als der Junge wegen eines Corona-Falls in seiner Klasse Zuhause bleiben sollte. Das Gericht in Würzburg lehnte den Antrag zunächst ab - vor der nächst höheren Instanz bekam der Jugendliche nun doch Recht.