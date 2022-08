Würzburg vor 15 Minuten

Brandgeschehen

Schon wieder ein fränkischer Imbiss in Flammen - Brand fordert sieben Verletzte

Eine Würzburger Imbissbude geriet in Brand. Somit war es in kurzer Zeit schon das zweite Brandgeschehen in fränkischen Imbissbuden. Sieben Menschen wurden dabei verletzt.