Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat am Sonntagmorgen (04. September 2022) einen in der Eichhornstraße in Würzburg auf dem Boden liegenden, verletzten Mann bemerkt. Seiner Schilderung nach wurde er von zwei unbekannten Männern überfallen. Zur Versorgung der Verletzungen kam der 47-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Beamt*innen befanden sich auf Streifenfahrt, als sie gegen 07.50 Uhr auf den verletzten Mann in der Eichhornstraße zwischen Oberthürstraße und Dominikanergasse aufmerksam wurden. In einer ersten Befragung gab er an, dass er zwischen 7.00 und 7.45 Uhr auf einer Bank saß.

Würzburg: Unbekannte sollen Mann geschlagen und bestohlen haben

Plötzlich hätten ihn zwei Unbekannte ins Gesicht geschlagen und anschließend seinen Geldbeutel gestohlen. So berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Beschreiben konnte er die Männer wie folgt:

circa 25 Jahre alt

alt Haare seitlich sehr kurz rasiert

seitlich sehr dunkle Hautfarbe

Nach Attacke in der Würzburger Innenstadt: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen zur Versorgung der Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus. Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 um Zeugenhinweise.

