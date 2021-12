Am Samstagmorgen (18. Dezember 2021) wurde eine 31-jährige Passantin von einem bislang unbekannten Täter in der Matterstockstraße in Würzburg, auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Josefkirche, unsittlich angegangen und dabei am Arm festgehalten.

Der unbekannte Täter ergriff kurz darauf die Flucht und lief in Richtung Wagnerplatz, wie die Polizei Würzburg-Stadt mitteilt.

Würzburg: 31-Jährige wird von Unbekanntem belästigt

Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Täter wird als männlich, schlank, ungefähr 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Zudem habe er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet weitere Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

