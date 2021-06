In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein 28-jähriger Autofahrer total betrunken und ohne Führerschein mindestens 10 geparkte Autos in der Würzburger Innenstadt. Das teilte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit.

Zunächst blieb der junge Mann mit seinem Pkw in der Martin-Luther-Straße an einem geparkten Fahrzeug hängen und fuhr weiter ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Unfallzeugen informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den Verursacher kurze Zeit später bei einem erneuten Unfall in der Hofstraße an.

Total betrunken: 1,6 Promille bei Atemalkoholtest

Bei dem total betrunkenen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Er wurde zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt verbracht, wo er nach einer Blutentnahme bis zu seiner Ausnüchterung auch die Nacht verbringen musste.

Beim Abfahren der Fahrtstrecke quer durch die Würzburger Innenstadt stellten die Beamten bislang zehn beschädigte Fahrzeuge fest. Da die geschädigten Fahrzeughalter teilweise erst noch ermittelt werden müssen, kann noch keine Schadenshöhe genannt werden. Dieser dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

Der Fahrer muss sich wegen mehrerer Vergehen verantworten

Den Verursacher erwartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.