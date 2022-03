Am frühen Donnerstagnachmittag (17. März 2022) ist ein Mann aus einem hohen Stockwerk eines Möbelhauses in Würzburg gestürzt. Der Mann überlebte den Sturz in die Tiefe nicht.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Integrierte Leitstelle gegen 14 Uhr darüber informiert, dass eine Person aus dem oberen Stockwerk des Möbelhauses in Heidingsfeld gestürzt sei. Nur kurze Zeit später trafen Rettungskräfte an der Unglücksstelle ein. Leider konnten sie dem Mann nicht mehr helfen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Kripo hat weitere Ermittlungen übernommen

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Derzeit geht die Polizei von einem Suizid aus.

In der Regeln berichten weder die Polizei, noch inFranken.de von Suizidfällen. "Eine Berichterstattung erfolgt nur bei Einsätzen mit besonderer Öffentlichkeitswirksamkeit", betont auch das Polizeipräsidium Unterfranken im aktuellen Pressebericht. Solltest du selbst Suizidgedanken haben, erhältst du unter den kostenlosen Rufnummern der Telefonseelsorge (0800/1110111 oder 0800/1110222) rund um die Uhr Unterstützung oder weiterführende Hilfe von Beratern, die dir Auswege aus deiner schwierigen Situation aufzeigen können.