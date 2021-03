Unbekannter zündet Haare von 21-Jähriger an: In einem Bus im Würzburger Stadtteil Frauenland kam es am Dienstag (16.03.2021) zu einem Übergriff auf eine junge Frau. Laut Bericht der Polizei Würzburg-Stadt war die 21-Jährige mit der Linie 10 unterwegs, als sie in Zeppelinstraße von einem unbekannten Mann belästigt wurde.

Der Täter machte zunächst anzügliche Bemerkungen gegenüber der Studentin, fasste ihre Haare an und zündete schließlich ihre Haare mit einem Feuerzeug an. Die 21-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Übergriff im Bus: Unbekannter setzt Haare von Frau (21) in Brand

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Täter. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 28 Jahre alt

circa 170 cm groß

kräftige Statur

bekleidet mit blauer Jogginghose, grauem Sweatshirt und dunkler Strickmütze

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizei Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Symbolbild: Free-Photos/ Pixabay.com