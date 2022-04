Am Mittwoch (13. April 2022) wurde Wolfgang Herberg bei der Polizei Würzburg als vermisst gemeldet. Der 60-Jährige fuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem schwarzen Klapprad vom Würzburger Marktplatz in Richtung Lengfeld los. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, hatte er im Bereich "Innere Aumühlstraße" plötzlich keinen Kontakt mehr zu seiner Fahrradgruppe.

Der Vermisste ist dement, daher sei davon auszugehen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde und er orientierungslos sei. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Es sei ebenfalls nicht auszuschließen, dass sich der 60-Jährige eigenständig auf den Weg in seine Heimatgemeinde oder den Großraum Darmstadt gemacht habe. Herr Herberg wohnt in der Gemeinde Groß-Zimmern in Hessen.

60-Jähriger bei Radausflug in Würzburg verschwunden: Polizei bittet um Hinweise

Sämtliche bisherige Suchmaßnahmen der Polizei - auch mithilfe der Feuerwehr und eines Hubschraubers - blieben ohne Erfolg. Die Ermittler bitten nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

186 cm groß

schlank und athletisch

kurze graumelierte Haare

bekleidet mit einer grauen Wolljacke und einer blauen Cordhose, er trug außerdem schwarze Turnschuhe, einen schwarzen Fahrradhelm und eine ovale Sonnenbrille

unterwegs war er mit einem schwarzen Klapprad (siehe Foto)

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben könne, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0931/457-0 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.