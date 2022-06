Bereits am vergangenen Samstag (25. Juni 2022) ist ein Mädchen in einem Würzburger Kaufhaus von einem zunächst Unbekannten unsittlich am Gesäß berührt worden. Am Dienstag (28. Juni) nahm die Polizei einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Mögliche weitere Betroffene werden nun gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Zwölfjährige hielt sich gegen 15.45 Uhr in dem Kaufhaus in der Kaiserstraße auf, als sie von einem fremden Mann im Vorbeilaufen unsittlich am Gesäß berührt wurde. Im weiteren Verlauf verließ der Täter das Kaufhaus.

Unbekannter belästigt junges Mädchen in Würzburger Kaufhaus und flieht

Er stieg auf ein Fahrrad und fuhr damit in Richtung Juliuspromenade davon. Die Würzburger Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm die Kriminalpolizei Würzburg.

Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Ermittler die Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die einen dringend Tatverdächtigen aufgezeichnet hatten. Als derselbe Mann das Kaufhaus am Dienstag erneut betrat, wurde er von einem Ladendetektiv wiedererkannt.

"Dieser reagierte vorbildlich und verständigte sofort die Polizei", wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Es handelt sich um einen 35-Jährigen, der aktuell in Heidingsfeld wohnt und bislang nicht wegen ähnlicher Fälle polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen den Festgenommenen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere junge Frauen betroffen? Polizei sammelt Hinweise

Im Zuge der Auswertungen des gesicherten Videomaterials ergaben sich jedoch Hinweise, dass der Beschuldigte am vergangenen Samstag weitere junge Frauen in dem Kaufhaus belästigt haben könnte. Wer davon betroffen ist, wird daher dringend gebeten, sich möglichst bald unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

