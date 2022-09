Würzburg vor 35 Minuten

Körperverletzung

Vier gegen einen: Mann (32) von vier Unbekannten mit Fußtritten malträtiert

Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen (17. September) in der Würzburger Innenstadt von vier Unbekannten attackiert worden. Er musste schließlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.