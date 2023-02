Ein 22-Jähriger soll nach einem Streit in einer Diskothek in Würzburg Menschen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. In der Nacht zum Sonntag (12. Februar 2023) sei es zwischen dem 22-Jährigen und seinen Begleitern zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe gekommen, teilte die Polizei mit.

Beamte wurden gegen 4 Uhr auf die beiden Gruppen aufmerksam, als diese ihren Streit lautstark auf dem Vorplatz der Polizeidienststelle in Würzburg austrugen, heißt es. Dabei sahen die Polizisten, wie der 22-Jährige mit einer Schreckschusspistole seine Kontrahenten bedroht haben soll. Die Beamten überwältigten den Mann und fesselten ihn. Die Waffe soll er schon beim Anblick der Polizisten fallen gelassen haben.

Vor der Polizeidienststelle: Zwei Gruppen streiten lautstark

Laut Polizei war die erst verbale, dann körperliche Auseinandersetzung in einer nahegelegenen Diskothek ausgebrochen. Später verlagerte sie sich vor die Dienststelle der Polizei und der 22-Jährige habe die Schreckschusspistole nach eigenen Angaben aus seinem Fahrzeug geholt.

Der 22-Jährige wurde festgenommen. Die Beamten brachten außerdem einen 19-Jährigen in Gewahrsam, der sich gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten und sie verbal bedroht haben soll. Die weiteren Beteiligten konnten nach ersten polizeilichen Maßnahmen gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Bedrohung und mehrerer Körperverletzungsdelikte. Hierzu hoffen sie auf Hinweise von Zeugen:

Wer ist bereits in der Diskothek auf eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen aufmerksam geworden?

Wer konnte im Bereich der Augustinerstraße Feststellungen machen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.

mit Material der dpa

