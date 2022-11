Am Sonntagabend (27. November 2022) gegen 19:30 Uhr kam es vor einer Shisha-Bar in der Textorstraße in Würzburg zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet, war es zuvor zu einem Streit zwischen vier Männern und dem Inhaber der Bar gekommen. Der Besitzer hatte die Gruppe daraufhin der Bar verwiesen.

Beim Hinausgehen nahm einer der Unbekannten eine Wasserpfeife mit. Der Eigentümer folgte ihnen und forderte diese zurück. Plötzlich und unvermittelt schlug ihm einer der Männer mitten ins Gesicht. Am Boden liegend wurde er aus der Gruppe heraus weiter geschlagen und getreten. Der Bar-Besitzer wurde schwer verletzt in ein Würzburger Klinikum gebracht.

Besitzer von Shisha-Bar verprügelt und schwer verletzt: Würzburger Polizei sucht vier Täter

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: circa 26 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einem hellen Pullover, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen

Täter 2: circa 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, 3-Tage-Bart

Täter 3: circa 26 Jahre alt, circa 170 - 175 cm groß, schlanke Statur, extrem kurze, abrasierte Haare

Täter 4: circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Kleidung

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)