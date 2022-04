In Würzburg wurde im Dezember 2021 ein Supermarkt überfallen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur - doch das änderte sich wenige Monate später.

Ein weiterer Raub führte zur Identifizierung von drei Tatverdächtigen. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mit.

Update vom 14.04.2022: Drei Verdächtige gefasst - Kripo kann Raubüberfall in Würzburg aufklären

Beamten der Kriminalpolizei Würzburg ist ein Durchbruch gelungen. Im Dezember 2021 hatten zwei Männer, "maskiert" mit Motocross-Helmen, den Kupsch-Markt in Würzburg ausgeraubt. Einer der Täter hatten den Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und das Bargeld aus der Kasse gefordert, der zweite hatte währenddessen das Zigarettenregal leer geräumt. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten nun drei Tatverdächtige identifizieren. Es soll sich um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren handeln. Die drei gerieten nach einem weiteren Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Domstraße im Februar 2022 in den Fokus der Ermittler.

Neben zwei weiteren Tatverdächtigen wurde das Trio in Zusammenhang mit diesem Fall bereits im Februar und März festgenommen. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Zwischenzeitlich haben zwei der drei Beschuldigten ihr Beteiligung am Überfall auf den Kupsch-Markt eingeräumt. Außerdem konnte die Schreckschusswaffe, die bei der Tat verwendet wurde, als Beweismittel sichergestellt werden.

Ursprüngliche Meldung vom 18.12.2021: Raubüberfall in Würzburg - Männer mit Motocross-Helmen bedrohen Verkäufer

Am Freitagabend (17. Dezember 2021) haben zwei Männer einen Kupsch-Markt in Würzburg überfallen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilt, trugen die Männer Motocross-Helme. Kurz vor Geschäftsschluss überfielen zwei maskierte Männer den Kupsch-Markt in der Sankt Benedikt Straße. Einer der Männer bedrohte einen Kassierer mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Zwischenzeitlich leerte der zweite Täter das Zigarettenregal und verstaute die Packungen in einer mitgebrachten Sporttasche. Nachdem der Angestellte das Geld übergeben hatte, flüchteten die Männer aus dem Geschäft.

Die Polizeiinspektion Würzburg löste sofort eine groß angelegte Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen nach den Männern aus. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Fluchtrichtung über die Dürerstraße, Annastraße in Richtung Rottendorfer Straße führte. Der Verkäufer und einige Kund*innen erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.