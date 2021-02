Hund beißt Neunjährigen - Zeugen gesucht: Bereits am Mittwoch, 27. Januar 2021, ist es zu einem Hundeangriff in der Sanderau gekommen. Das teilt die Polizei Würzburg-Stadt am Montag (8. Februar 2021) mit, die nun nach Zeugen des Vorfalls sucht.

Demnach wurde ein neunjähriger Junge zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr am Exerzierplatz vor der Stadtmensa von einem Hund gebissen. Der Hundehalter war vor Ort, kümmerte sich allerdings nicht um das leichtverletzte Kind. Immer wieder kommt zu es zu Angriffen von Hunden - auch in Franken: In Unterfranken ist zu Jahresbeginn ein Jogger von einem Hund attackiert worden.

Würzburg-Sanderau: Hund beißt Jungen - Polizei sucht Zeugen

Der Hund hatte dunkelbraunes Fell und einen schwarz gestromten Rücken. Eventuell handelt es sich hierbei um einen bayerischen Gebirgsschweißhund.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

männlich,

kinnlanges, lockiges, braun-rötliches Haar,

bekleidet mit einem curryfarbenen Strickpullover und einer hellen Jeanshose

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bitten Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Vorfall, dem Hund oder dem Hundehalter möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931 457 2230 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.