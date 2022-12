Würzburg vor 45 Minuten

Flammen aus dem Kellerfenster: Brand in Mehrfamilienhaus

Wie die Integierte Leitstelle der Stadt Würzburg meldete, hat es am frühen Donnerstagabend, dem 1. Dezember 2022, in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg gebrannt. Die Einsatzkräfte bekamen das Feuer im Keller des Hauses schnell unter Kontrolle.