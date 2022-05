Glück und Leichtsinn liegen manchmal sehr nahe beieinander. So geschehen am Montagmittag (16.05.2022) in Würzburg.

Ein zwölfjähriger Junge war dabei, die Schienen an der Haltestelle "Straßburger Ring" zu überqueren, als er die heranfahrende Straßenbahn nicht wahrnahm.

Begegnung mit Straßenbahn endet für Jungen glimpflich

Zum großen Glück des Jungen hatte die Straßenbahn ihn nur touchiert und er blieb weitestgehend unverletzt. Er lädierte sich lediglich sein Sprunggelenk.

An der Straßenbahn entstand kein Schaden.

Vorschaubild: © TerbiPics/pixabay/Symbolbild