Eine 24-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Montag (6. Februar 2023) mit ihrem Fahrrad von der Beethovenstraße auf die Hermann-Kober-Brücke, als sich ihr ein unbekannter Jugendlicher in den Weg stellte. Daraufhin ging dieser auf die junge Frau zu und fasste ihr unvermittelt an den Schritt.

Sofort stieg diese wieder auf ihr Fahrrad und fuhr in Richtung Gneisenaustraße davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr.

Täter auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei Würzburg flüchtete der Täter in unbekannte Richtung und konnte von der Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Laut Beschreibung der Radfahrerin war der Jugendliche etwa 17 Jahre alt, trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und hatte einen dunkleren Hautton.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/4577-2230 zu melden.

