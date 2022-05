Würzburg vor 15 Minuten

Fahndung

Jugendlicher (18) gibt sich als Frau aus und raubt Internetbekanntschaft (44) aus

Ein flüchtiger Räuber konnte am Freitag (27.05.2022) in Würzburg noch am Tattag von der Polizei Würzburg gefasst werden. Der 18-jährige Täter hatte einen 44-Jährigen mit einem Messer bedroht und Bargeld, sowie Handy erbeutet. Der Jugendliche sitzt nun in Untersuchungshaft.