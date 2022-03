In Würzburg war am Dienstagmorgen eine 15-jährige Schülerin auf dem Weg zur Schule, als drei Jugendliche im Alter von etwa 17 Jahren sie angriffen. Die 15-Jährige e befand sich in der Wredestraße, als sie von drei Jugendlichen beleidigt, bespuckt, mit den Fäusten geschlagen und anschließend zu Boden geschubst wurde.

Die Jugendlichen traten auf die 15-Jährige mit Füßen ein und verletzten sie leicht. Die Schülerin erlitt Verletzungen im Gesicht, am Oberarm und im Rippenbereich. Einer der jungen Männer wurde durch einen Faustschlag der 15-Jährigen im Gesicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 180 cm, circa 17 Jahre, lockige kurze Haare, Bekleidung: schwarze Jogginghose, roter Pullover, schwarze ärmellose Weste

Täter 2: 172 cm, 17 Jahre, kurze Haare, Bekleidung: graue Jogginghose

Täter 3: 165 cm, circa 17 Jahre, kräftig

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern möglich sind, sich mit der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0931/457-2030 in Verbindung zu setzten.

