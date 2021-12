Am Montagabend (20. Dezember 2021) ist ein 43-jähriger Imker auf seinem Gartengrundstück in Würzburg/Lengfeld von mehreren unbekannten Tätern verletzt und bestohlen worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg Stadt am Mittwoch (22. Dezember 2021) in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu Diebstählen von Bienenvölkern, weshalb der 43-Jährige sich am Montagabend gegen 23.30 Uhr in die Heisenbergstraße aufmachte, um nach seinem Bienenstock zu sehen.

Honigdiebe auf der Flucht, Imker niedergeschlagen: Wer kann helfen?

Als er dort ankam, befanden sich vier ihm unbekannte Personen auf seinem Gartengrundstück. Nachdem er sie angesprochen hatte, schlug ihn einer der Täter mit einer Holzlatte nieder. Dabei wurde der Imker leicht verletzt.

Mit Honig im Wert von 2000 Euro ergriffen die Täter die Flucht. Nun sucht die Polizei nach ihnen und bitte um Hinweise.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 165 cm groß, trug eine Brille

Täter 2: männlich, circa 190 cm groß

Weiter Angaben zu Täter 3 und 4 konnte keine gemacht werden. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)