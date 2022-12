Gegen 14.30 Uhr teilte ein 27-jähriger Würzburger der Polizei mit, dass ihm gerade eine männliche Person hochwertige Handys für nur je 250 Euro verkaufen wollte. Er vermutete, dass diese aus einem Diebstahl stammen.

Der Unbekannte hatte den 27-Jährigen in der Zellerstraße angesprochen, ob er ihn mit seinem Auto mitnehmen könne. Während der Fahrt habe der Mann ihm dann das Handy angeboten. In der Mergentheimer Straße ist der Mitfahrer dann ausgestiegen und der Würzburger hat die Polizei verständigt.

Hochwertige Handys angeboten - Mann alarmiert Polizei

Bis die Polizeistreife dort eingetroffen war, verfolgte der Würzburger den Unbekannten zu Fuß und konnte so der eintreffenden Polizeistreife seinen Standort zeigen. Als der Dieb die Polizei sah, rannte er in Richtung Judenbühlweg davon. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Aufgrund des großen Abstandes und da der Flüchtende auch immer wieder durch Privatgrundstücke lief, war es schwierig, ihn nicht zu verlieren. Aber dank Unterstützung durch Hinweise von Anwohnern, war es dem Flüchtenden nicht möglich, sich zu verstecken und so konnte er nach kurzer Zeit durch die beiden Beamten gestellt und festgenommen werden.

Zeitgleich gingen auf der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zwei Mitteilungen über Ladendiebstähle ein. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige zuvor in einem Bekleidungsgeschäftes Beim Grafeneckart in einer Umkleidekabine mit einer mitgeführten Zange die Sicherungen an mehreren Kleidungsstücken im Gesamtwert von rund 640 Euro abgeschnitten hatte. Ein Mitarbeiter hatte ihn allerdings dabei ertappt. Ohne das Diebesgut konnte er durch den Seiteneingang flüchten.

Kurze Zeit später ging der Tatverdächtige in einen Elektrofachmarkt in der Domstraße, nahm dort zwei hochwertige Handys, welche sich hinter einem Tresen befanden und flüchtete ebenfalls damit. Bei den Handys handelte sich um das Privathandy einer Angestellten und ein Firmenhandy des Fachmarktes im Gesamtwert von 1.600 Euro.

Die beiden Mobiltelefone wurden bei der Durchsuchung des Festgenommenen aufgefunden und dem Diebstahl zugeordnet. Die Beschäftigte war überglücklich, als man ihr noch am selben Abend ihr gestohlenes Handy wieder zurückgeben konnte.

