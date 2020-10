Am Mittwochmorgen (28. Oktober 2020) stand ein Wohnhaus in Würzburg im Oberen Leitenweg in Vollbrand. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung. Die Feuerwehr fand in dem Haus einen leblosen Mann. Die Umstände, wodurch der Mann genau verstarb, sind noch unklar. Die Identität des Mannes ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kurz vor 6 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Würzburg über den Brand informiert. Als die Polizei bei dem Brand ankam, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren löschten sofort die Flammen.