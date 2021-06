Die Stadt Würzburg will die Partynächte am Alten Kranen und die Verschmutzung entlang des Mains bis zum Graf-Luckner-Weiher nicht mehr dulden. Die Verantwortlichen ziehen aus dem vergangenen Wochenende (4. -6. Juni) Konsequenzen.

So werden laut einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg an den kommenden beiden Wochenenden (11. und 12. Juni / 18. und 19. Juni) die Grünanlagen am Alten Kranen Freitag und Samstag ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens für die Öffentlichkeit durch eine entsprechende Allgemeinverfügung gesperrt und auch mit Security und mit Unterstützung der Polizei gesichert.

Bei Studenten und Jugendlichen beliebte Partymeile in Würzburg gesperrt

Die Stadt plant so vorzugehen:

Bereits ab 20 Uhr informieren Sicherheitsleute über die bevorstehende Sperrung,

ab 21.30 Uhr wird dann mit Hilfe einer Ausleuchtung dieses Bereiches die Sperrung angekündigt.

Die offizielle Außengastronomie also etwa die Pizzeria Locanda im Bereich des Alten Kranens sei davon nicht betroffen. Ziel sei es, diesen Bereich hinsichtlich der Besucherfrequenz und Nutzungsart wieder zu normalisieren. Abhängig von der Entwicklung solle die Sperrung auch bald möglichst wieder aufgehoben werden.

Grund für die Sperrungen am Alten Kranen sei nicht nur der Schutz vor der Corona-Pandemie und die weiterhin geltenden AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen). Vielmehr habe das Party-Geschehen inzwischen derartige Ausmaße angenommen, dass in dem Bereich entlang der Partymeile am Mainkai an eine Nachtruhe nicht mehr zu denken sei. Der Schutz der Anwohner und der Nachtruhe habe Vorrang.

Ruhestörung und Müll - Anwohner verärgert

Ärgerlich war auch: Feiernde Personen zerstörten zahlreiche vom städtischen Gartenamt frisch bepflanzte Blumenrabatten entlang des Maines vollständig, so dass auch Sachschäden entstanden sind. Die Mitarbeiter des Gartenamtes, die laut Stadt jedes Wochenende mehrfach in den Grünanlagen tonnenweise den Abfall der Feiernden eingesammelt hatten, werden den Müll der Feiernden in den Teilbereichen der Kurt-Schumacher-Promenade und am Graf-Luckner-Weiher liegen lassen. Auf diese Maßnahme wird mit Plakaten begleitend hingewiesen: „Wir haben dieses Wochenende frei! Ihre Stadtgärtner und Stadtreiniger“

Die Stadt Würzburg weist darauf hin, dass Spaziergänger und andere Gäste in diesen Bereichen auf die Verschmutzung durch Glasscherben und anderen Müll aufpassen sollten. Es gelte Vorsicht beim Betreten!

„Wir haben bislang vor allem auf Kommunikation und Einsicht gesetzt“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. „Bei vollstem Verständnis für alle, die es nach diesem langen Lockdown zu Hause nicht mehr aushalten und im Freien etwas Entspannung und Spaß suchen – leider ist die Grenze überschritten. Spaß haben im Freien ja, Verstöße gegen Corona-Beschränkungen und Party auf Kosten der Anwohner – nein. Wir wollen als Stadt keine Eskalation wie zurzeit in anderen Städten.“

Party-Exzesse auch in Bamberg

Sollten diese Maßnahmen keinen Erfolg haben, würden weitere Verschärfungen auch mit den politischen Gremien – wie dem Bau- und Ordnungsausschuss und dem Stadtrat – abgestimmt. Die Stadt Würzburg betont, dass die Kontaktbeschränkungen sowie die AHA-Regeln weiterhin auch im Freien gelten. Ruhestörungen durch die Benutzung von Musikinstrumenten und Lautsprechern würden weiterhin geahndet und die Nachtruhe zum Schutz der Anwohner von 22 bis 6 Uhr sei einzuhalten. (Sicherheitsverordnung der Stadt Würzburg § 8.)

Wie Bamberg mit Randale und Müll umgeht, lesen Sie hier.

Corona-Ticker für Würzburg

Vorschaubild: Symbolfoto falco/Pixabay.com