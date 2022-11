Einbrecher sind kürzlich in mehrere Gebäude im Landkreis Würzburg eingestiegen und haben dabei einen vierstelligen Schaden angerichtet. Sie hatten es aber nicht nur auf Wohnhäuser abgesehen. Nun ermittelt die Kripo.

Drei Wohnhäuser in Höchberg sind von Dienstag auf Mittwoch (9. November 2022) von Einbrechern heimgesucht worden. In allen Fällen wurde offenbar nichts entwendet, gibt das Polizeipräsidium Unterfranken Entwarnung. Allerdings hinterließen der oder die unbekannten Täter jeweils einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Einbrüche in Höchberg: Täter stiegen über Terrassentür ein

Der erste Einbruch ereignete sich am Dienstag (8. November) zwischen 8.15 Uhr und 22.50 Uhr in der Straße "Am Ziegelbaum". An einem dortigen Einfamilienhaus wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und in den Wohnräumen nach Beute gesucht. Gestohlen wurde allerdings nichts. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am selben Tag zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr in der Straße "Am Judengarten". Hier verschaffte sich der Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen. "Auch in diesem Fall blieb der Einbrecher auf seiner Suche nach Beute erfolglos", heißt es vonseiten der unterfränkischen Polizei. Er hinterließ aber auch hier einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.



In der Straße "Am Reele" stieg zudem ein Unbekannter über eine Leiter in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier öffnete er gewaltsam ein Fenster, um ins Innere zu gelangen. Dieser Einbruch habe sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, ereignet. Wie auch bei den anderen beiden Fällen wurde nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens wird ebenfalls auf rund 500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat Hinweise zu den Einbrüchen?

Die Kripo Würzburg wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat von Dienstag auf Mittwoch "Am Ziegelbau", "Am Judengarten" oder "Am Reele" etwas Verdächtiges beobachtet , das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte? Wer ist in diesem Bereich auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

oder ein verdächtiges aufmerksam geworden? Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten?

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist außerdem ein Unbekannter in ein Bürogebäude im Würzburger Stadtteil Heuchelhof eingebrochen. Er entwendete Gegenstände im Wert von über 2000 Euro und entkam anschließend mit seiner Beute.

In Büro eingebrochen: Dieb floh mit Beute

Der Einbruch in der Goerdelerstraße muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr, ereignet haben. "Offenbar war der Täter gewaltsam durch ein Seitenfenster in das Gebäude gelangt, bevor er sich in den einzelnen Büroräumen auf die Suche nach Beute machte", erklärt das Präsidium. Dabei richtete der Einbrecher einen Sachschaden von rund 3000 Euro an.

Wer in den genannten Zeiträumen etwas beobachtet hat, was mit den vier Einbrüchen in Verbindung stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

