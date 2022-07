Würzburg/Garmisch-Partenkirchen vor 1 Stunde

Tödlicher Kletter-Unfall

Im Wettersteingebirge tödlich verunglückt: Bergsteiger aus Franken stürzt 100 Meter in die Tiefe

Ein unterfränkischer Bergsteiger ist am Montag bei einer Tour in den Alpen ums Leben gekommen. Der 70-Jährige war mit einer Gruppe im Wettersteingebirge unterwegs und stürzte über 100 Meter in die Tiefe.