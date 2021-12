In der Dürrbachau in Würzburg ist auf einem Betriebsgelände in der Friedrich-König-Straße am Donnerstagabend bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Das teilt die Stadt Würzburg mit.

Weil Spezialgerät erst durch den Kampfmittelräumdienst herangeschafft werden muss, erfolgt die Entschärfung am Freitag (3. Dezember 2021) ab etwa 15 Uhr. Dazu muss ab 14:00 Uhr ein Radius von ca. 500 Metern evakuiert sein. Die betroffene Bevölkerung wird laut der Stadt Würzburg informiert.

Die Bahnstrecke Würzburg–Aschaffenburg, die Bundesstraße 27 und weitere Straßen werden in diesem Zuge gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst schätzt, dass die Entschärfung ca. zwei Stunden dauern wird. Insbesondere Pendler werden gebeten, sich auf die Sperrungen einzustellen.