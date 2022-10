Feuer in Würzburger Kinder- und Jugendhilfe ausgebrochen: In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Oktober 2022) ist es zu einem Brand in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg gekommen. Zehn Kinder und mehrere Mitarbeiter mussten aus dem Gebäude evakuiert werden.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Flammen mehrere Meter hoch aus dem dritten Stock des Hauses in der Lindleinstraße und griffen auf das Dach über, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Kurz vor 1 Uhr hatte ein Anwohner den Brand in der Kinder- und Jugendhilfe der Integrierten Leitstelle gemeldet und einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Großeinsatz in Würzburg: Kinder- und Jugendhilfe brennt

Er war durch Hilferufe eines Mädchens auf den Brand aufmerksam geworden und konnte bei einem Blick aus dem Fenster erste Flammen in einem Zimmer der Einrichtung erkennen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Clearingstelle der Kinder- und Jugendhilfe im dritten Stock des Gebäudes zu einem Feuer gekommen. Die dort wohnenden Kinder konnten mithilfe der Mitarbeiter aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Laut der Würzburger Berufsfeuerwehr handelt es sich bei der Einrichtung um eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Stadtteil Grombühl.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern und hatte den Brand gegen 2 Uhr unter Kontrolle, wie die Polizei meldet. Vor dem Haus richtete der Rettungsdienst eine erste Sammelstelle ein, um die evakuierten Kinder und Mitarbeiter zu untersuchen sowie zu betreuen. Anschließen wurden die Kinder in verschiedenen Einrichtungen im Stadtgebiet untergebracht.

Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die bereits in der Nacht die Kripo Würzburg übernommen hat. "Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr und der guten Reaktion der Mitarbeiter kam es glücklicherweise zu keinen schwereren Verletzungen", heißt es vonseiten des Präsidiums. Einige Kinder klagten später über Halsschmerzen aufgrund des Rauchgases. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich.