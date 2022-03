Feuer in Würzburger Mehrfamilienhaus ausgebrochen: Am Samstagmittag, dem 12. März 2022, ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt durch den Brand schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen werden, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Meldung mit.

Gegen 11.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in der Henlestraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte bereits dichter Rauch aus einem Fenster festgestellt werden. Die Feuerwehr Würzburg konnte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen.

Würzburg: Mann bei Wohnungsbrand schwerstverletzt - Kripo ermittelt

Der Bewohner der betroffenen Wohnung musste durch die Feuerwehr über eine Drehleiter aus der Wohnung gebracht werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache sowie die exakte Schadenshöhe zu klären.