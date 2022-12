Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg sind am Sonntagnachmittag (11. Dezember 2022) die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gerufen worden. Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, war der Brand gegen 15.10 Uhr in der Münzstraße unweit des Ringparks ausgebrochen.

Wie ein Sprecher der Würzburger Berufsfeuer mitteilt, sei es infolge des Brands zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Rauchsäule war weit über die Münzstraße sichtbar.

Brand in Würzburg: Balkon von Mehrfamilienhaus in Flammen

Laut Polizeiangaben mussten einige Bewohner, die sich noch in dem Gebäude befanden, von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden fünf Verletzte mit Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses ausgebrochen sein.

Der Feuerwehr zufolge stand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte ein Balkon im Dachbereich in Flammen. Durch die Hitzeentwicklung waren bereits Fenster der angrenzenden Wohnung geborsten und Rauch drang in die Wohnung.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert und der Brand schnell abgelöscht werden. Eine Wohnung des betroffenen Hauses sei derzeit nicht bewohnbar. Im Einsatz befanden sich neben der Berufsfeuerwehr Würzburg der Löschzug 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg mit ca. 20 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Schnelleeinsatzgruppen der Malteser mit 20 ehrenamtlichen Kräften.

Brandursache unklar, Kripo ermittelt

Wie die Polizei erklärte, sei die Brandursache wie auch die Höhe des Sachschadens sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt werden. Die Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Münzstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.