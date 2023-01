Eine kuriose Sachbeschädigung beschäftigt aktuell die Polizei in Unterfranken: In einem Stadtbezirk von Würzburg ist ein Fenster eingeworfen worden - und zwar mit einem ungewöhnlichen Gegenstand.

Am Freitagmittag (27. Januar 2023) um 12.30 Uhr warf ein unbekannter Täter eine Chipsdose der Marke Pringles in ein Dachfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Heucheldorf.

Dreistelliger Schaden: Unbekannter demoliert Fenster in Würzburg

Dabei habe sich die Person auf einem der umliegenden Hochhäuser in der Den Haager Straße befunden, lautet der bisherige Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Zuvor füllte der Täter aber die Dose noch mit einer Mischung aus Wasser und Zigarettenresten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: pixabay/Free-Photos