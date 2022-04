Ein dreister Dieb hat sich am Donnerstagvormittag (28.04.2022) in der Würzburger Innenstadt als Handwerker ausgegeben, um in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen. Während er die Dame in ihren eigenen vier Wänden ablenkte, entwendete ein Komplize unbemerkt hochwertige Schmuckstücke aus einem Wohnraum. Der Beuteschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach muss sich die Tat im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 10.20 Uhr ereignet haben. Die Geschädigte wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Domerschulstraße. Als es klingelte, stand ein Unbekannter vor ihrer Wohnungstür, der sich als Handwerker ausgab und behauptete, die Rohre in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Dame ließ angeblichen Handwerker herein - Diebstahl erst einige Zeit später bemerkt

Die ältere Dame ließ den Mann herein, der in der Folge die Sanitäranlagen in Bad und Küche begutachtete. Er verließ dann die Wohnung mit dem Vorwand, Werkzeug holen zu müssen, kehrte jedoch nicht wieder zurück. Erst einige Zeit später bemerkte die Seniorin, dass sie bestohlen wurde. Mindestens ein weiterer Komplize muss sich in ihrer Wohnung zu schaffen gemacht haben, während sie von dem falschen Handwerker abgelenkt wurde. Von dem dreisten Dieb liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 45 Jahre alt

Etwa 180 cm groß

Kurze Haare

Sprach mit niederländischem Akzent

Berufstypisch gekleidet mit blaugrauer Hose, blaugrauer Jacke bzw. Hemd mit Stehkagen (Innenseite des Stehkragens rotbraun)

Trug eine grüne bis dunkelgrüne Schiebermütze

Wer im Laufe des Donnerstags in der Domerschulstraße auf eine Person aufmerksam geworden ist, auf die die Personenbeschreibung zutrifft oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Lasse niemals Fremde in deine Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informiere daher auch deine Angehörigen. Habe keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!

Vorschaubild: © StockSnap/pixabay.com