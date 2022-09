Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, ist es am 5. August 2022 in der Würzburger Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger zerrte eine junge Frau auf die Herrentoilette einer Cocktailbar und verging sich dort an ihr, wie inFranken.de im August bereits berichtete.

Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nun veröffentlicht die Kriminalpolizei Würzburg die Fotos in der Hoffnung, neue Hinweise zur Identität des Mannes zu erhalten.

Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht: Sexueller Übergriff in Würzburger Cocktailbar

Wie bereits berichtet, war die Geschädigte zu Gast in einer Cocktailbar in der Theaterstraße, als sie an dem damaligen Freitagmorgen, kurz vor 01.30 Uhr, von einem Mann mit auf die Herrentoilette gezogen wurde. Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen soll er dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Die Frau verließ die Bar nach der Tat und vertraute sich ihrer Freundin an. Als der Fall der Polizei gemeldet wurde, war der Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

ist Brillenträger

hat dunkle, wellige und kurze Haare

hat einen leicht dunklen Teint

trug ein schwarz- und orangefarbene Basecap mit Aufdruck

war mit einem blauen Poloshirt mit weißen Streifen, einer dunklen Dreiviertelhose und weißen Schuhen bekleidet

könnte laut Zeugenangaben "südamerikanischer oder südeuropäischer Herkunft" sein

Die zwei möglichen männlichen Zeugen, die sich während des Verbrechens auf der Herrentoilette aufhielten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Aber auch, wer die Person auf den Fahndungsfotos kennt oder sonstige Hinweise zur Aufklärung des Falls geben kann, wird dringend aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 0921/ 457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.