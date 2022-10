In Würzburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein Busfahrer wurde von zwei Jugendlichen massiv bedroht. Die Polizei brachte die Lage eigenen Angaben zufolge aber schnell unter Kontrolle.

Kurz nach 7 Uhr bedrohten zwei 15-Jährige im Zuge einer Streitigkeit in der Schweinfurter Straße in Würzburg unter anderem einen Busfahrer. Ersten Mitteilungen nach hielten die Täter dabei ein Messer und eine Schusswaffe in der Hand. Bei der Waffe handelte es sich mutmaßlich um eine Softair-Waffe.

Mit Softair und Messer bedroht - Hintergründe unklar

Nach der Alarmierung der Polizei flüchteten die Jugendlichen. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften suchte die Polizei nach den Tätern und konnte kurz nach 8 Uhr zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Die Lage ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

